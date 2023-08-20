Ян выразил желание провести реванш с Шоном О’Мэлли

После победы 28-летнего Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом в чемпионском бою на турнире UFC 292 в Бостоне Пётр Ян выразил желание провести поединок с новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой российского бойца и О’Мэлли состоялся на UFC 280 в октябре 2022 года в Абу-Даби и завершился спорным раздельным решением судей в пользу американца.
«Рано или поздно наш реванш должен состояться», — написал Ян в своих соцсетях.
Благодаря победе над Яном Шон О’Мэлли поднялся с 11-го места в рейтинге легчайшего веса на первое и стал претендентом на титул. Пётр Ян провёл последний бой против грузинского бойца Мераба Двалишвили и уступил единогласным решением судей. Бой состоялся 12 марта в Лас-Вегас. В данный момент Ян занимает пятое место в рейтинге UFC своего дивизиона.
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