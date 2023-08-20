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Одноклубник Петра Яна поделился мнением о бое Стерлинг — О’Мэлли

Одноклубник Петра Яна поделился мнением о бое Стерлинг — О’Мэлли
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Боец RCC и одноклубник Петра Яна Вячеслав Свищёв поделился мнением о чемпионском бое Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли на турнире UFC 292. Поединок продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем пояса UFC в легчайшем весе.

«У Шона явно были шансы на победу. О’Мэлли очень чувствительный боец с хорошей антропометрией, и он очень хорошо этим пользуется. Думаю, Стерлинг просто не был к нему готов — его все недооценивают. Мой прогноз был 60 на 40 в пользу Стерлинга. Шон свои 40 полностью отработал, заблокировал всю борьбу и нанёс свой коронный правый», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чемпионский бой стал главным событием UFC 292 в Бостоне.

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