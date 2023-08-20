Результаты UFC 292: Стерлинг — О'Мэлли

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 19 на 20 августа в Бостоне состоялся турнир UFC 292.

Шон О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга техническим нокаутом (раунд 2, 0:51) и завоевал пояс чемпиона в легчайшем весе.

Вэйли Чжан победила Аманду Лемос единогласным решением (50-43, 50-44, 49-45) и сохранила титул в минимальном весе.

Другие результаты турнира

Иан Гарри победил Нила Магни единогласным решением (30-26, 30-26, 30-24).

Марио Баутиста победил Дэ'Мона Блэкшира единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Марлон Вера победил Педро Муньоса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Брэд Таварес победил Криса Вайдмана единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Грегори Родригес победил Дениса Тюлюлина нокаутом (раунд 1, 1:43).

Курт Холобо победил Остина Хаббарда удушающим приёмом (раунд 2, 2:39) и стал победителем TUF 31 в лёгком весе.

Брэд Катона победил Коди Гибсона единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27) и стал победителем TUF 31 в легчайшем весе.

Андре Петроски победил Джеральда Миршерта раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Наталия Силва победила Андреа Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Карин Силва победила Марину Мороз удушающим приёмом (раунд 1, 4:59).