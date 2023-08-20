Шон О’Мэлли бросил вызов Марлону Вере

После победы 28-летнего Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом в чемпионском бою на турнире UFC 292 звёздный американский боец бросил вызов Марлону «Чито» Вере. Эквадорский боец также дрался на турнире и одержал победу над Педро Муньосом решением судей.
«Чито Вера выиграл? Выиграл скучно? Скорей всего, да. Я надеру ему зад в декабре в Вегасе на арене «Ти-Мобайл»! Погнали, детка!» — сказал О’Мэлли сразу после боя.
Победа в титульном поединке стала 17-й в карьере Шона О’Мэлли, также один бой американца завершился вничью, а единственное поражение новому чемпиону легчайшего веса нанёс именно эквадорец Вера на турнире UFC 252 15 августа 2020 года. В бою О’Мэлли получил травму ноги, после чего Марлон Вера сумел довести бой до технического нокаута.
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