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«Детки, подождите в сторонке». Марлон Вера принял вызов О’Мэлли

«Детки, подождите в сторонке». Марлон Вера принял вызов О’Мэлли
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Эквадорский боец Марлон «Чито» Вера ответил на вызов Шона О’Мэлли после победы в чемпионском бою над Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 292. 28-летний американец победил в начале второго раунда благодаря техническому нокауту. Вера дрался на том же турнире и одержал победу над Педро Муньосом решением судей.

«Пришлите мне контракт, ладно? Детки, подождите в сторонке», — написал Вера в своих соцсетях, а также выложил несколько смайликов с мешками, полными денег.

Перед титульным боем Шон О’Мэлли называл потенциальный бой с Верой самым громким из всех возможных вариантов, потому что поединок станет реваншем. В прошлом бою нового чемпиона легчайшего веса и эквадорца, состоявшемся на турнире UFC 252 в августе 2020 года, сильнее оказался Вера, он победил техническим нокаутом.

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