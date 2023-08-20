О’Мэлли: судьи отдали первый раунд Стерлингу? А как оценили второй?

Звездный американский боец Шон О’Мэлли прокомментировал судейские оценки своего боя. Все трое судей отдали первый раунд Алджамейну Стерлингу со счётом 10-9, а во втором раунде О’Мэлли одержал победу техническим нокаутом.

«Я доминировал в первом раунде. Он не тронул меня ни разу. Он бил по ногам, но большинство ударов были голень в голень. Так что они мало что ему дали. Судьи отдали первый раунд Стерлингу? А как оценили второй?» — сказал Шон О’Мэлли под смех журналистов.

Победа 28-летнего американца на турнире UFC 292 в Бостоне принесла ему чемпионский пояс организации в легчайшем весе. Стерлинг прервал свою победную серию из девяти боёв, в последний раз он проигрывал в 2018 году в поединке с бразильцем Марлоном Мораесом. Бой закончился нокаутом после удара коленом.