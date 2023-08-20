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Шон О’Мэлли хочет провести бой с Джервонтой Дэвисом

Шон О’Мэлли хочет провести бой с Джервонтой Дэвисом
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28-летний американский боец Шон О’Мэлли после победы в титульном поединке на UFC 292 поделился планами на боксёрский бой с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом.

«Я не против надрать зад Джервонте Дэвису. И, я знаю, все сейчас начнут писать, что «Шон косит под Конора». Но, говорю вам, этот бой случится. Он же такого низкого роста! Я бы с удовольствием с ним побоксировал. Если бой достаточно громкий, UFC будет не против. Может, мне будет нужно выиграть ещё пару боёв, завоевать ещё один пояс. И не знаю, считается ли сам Джервонта достаточно большой звездой, но это точно произойдёт», — сказал Шон О’Мэлли на пресс-конференции.

Джервонта Дэвис одержал 29 побед и ни разу в карьере не проигрывал. В последнем бою он оказался сильнее другого непобеждённого бойца, Райана Гарсии (23-0), 22 апреля.

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