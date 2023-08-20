Стивен Томпсон отказался от вызова Иана Гарри

Ирландский боец UFC полусреднего веса Иан Гарри после победы над Нилом Магни на UFC 292 бросил вызов ветерану UFC Стивену Томпсону.
«Я хочу доказать, что я лучший ударник в истории полусреднего дивизиона. А для этого нужно побеждать лучших ударников. И в этом списке не обойтись без Стивена Томпсона. Так что дайте мне Вандербоя, в любое время, в любом месте, на пять раундов», — сказал Иан Гарри после боя.
Однако на пресс-конференции после турнира президент UFC Дана Уайт заявил о том, что 40-летний Томпсон отказался от вызова молодого ирландца. В последнем проведённом бою ветеран организации победил Кевина Холланда в декабре 2022 года. Также у Томпсона был назначен бой 29 июля на турнире UFC 291, но его соперник Мишель Перейра не смог уложиться в рамки веса, и американец отказался проводить с ним бой.
- 20 августа 2023
-
13:05
-
12:08
-
11:14
-
10:40
-
10:15
-
10:01
-
09:51
-
09:43
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09
-
07:50
-
07:37
-
06:17
-
05:57
-
05:00
-
04:23
-
02:30
-
02:06
-
02:01
-
01:07
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
21:44
-
20:44