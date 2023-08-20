Шон О’Мэлли — второй участник DWCS, ставший чемпионом UFC

Американский боец легчайшего веса Шон О’Мэлли, победив в титульном бою на турнире UFC 292, стал вторым чемпионом UFC, попавшим в организацию через претендентскую серию Даны Уайта (DWCS). Нокаутировав своего соперника Алджамейна Стерлинга, 28-летний О’Мэлли прервал победную серию бывшего чемпиона из девяти боёв и не позволил ему защитить чемпионский титул в четвёртый раз подряд.

Первым чемпионом из числа участников претендентской серии Даны Уайта стал 32-летний Джамал Хилл, ставший чемпионом в полутяжёлом весе 22 января этого года на турнире в Бразилии. Там он победил единогласным решением судей бразильского ветерана UFC Гловера Тейшейру.

Участники шоу DWCS борются за получение полноценного контракта с промоушеном UFC.