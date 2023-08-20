Стерлинг обратился к болельщикам после досрочного поражения от О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался в социальных сетях о поражении в бою с соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоялся сегодня, 20 августа, в Бостоне (США).
Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, отобрав у Стерлинга титул.
«Я в порядке. У меня есть всё, что нужно, прямо сейчас! Спасибо всем за сообщения. Я действительно чувствую любовь и поддержку в этот дрянной для меня момент. И я знаю одно: он пройдёт, и я снова окажусь на коне и буду заниматься тем, что люблю! Преследуйте свои мечты и делайте всё, что в ваших силах», — написал Стерлинг.
Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.
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