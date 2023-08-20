Дана Уайт прокомментировал победу О’Мэлли над Стерлингом

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал результат поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся сегодня, 20 августа, в Бостоне (США).

Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым чемпионом организации.

«В этой компании нет такой вещи, как привилегия Даны Уайта. О’Мэлли получил бой за титул, потому что заслужил его. Когда люди думали о бое, то задавались вопросом: «Как Шон побьёт этого парня?» Стили делают бои, и в боях случаются вещи, которых не ожидаешь.

Это крупнейший чемпионский поединок в легчайшем весе, который когда-либо показывался на PPV. О’Мэлли не становится звездой, он уже звезда», — сказал Уайт на пресс-конференции.