Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт прокомментировал победу О’Мэлли над Стерлингом

Дана Уайт прокомментировал победу О’Мэлли над Стерлингом
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал результат поединка за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся сегодня, 20 августа, в Бостоне (США).

Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым чемпионом организации.

«В этой компании нет такой вещи, как привилегия Даны Уайта. О’Мэлли получил бой за титул, потому что заслужил его. Когда люди думали о бое, то задавались вопросом: «Как Шон побьёт этого парня?» Стили делают бои, и в боях случаются вещи, которых не ожидаешь.

Это крупнейший чемпионский поединок в легчайшем весе, который когда-либо показывался на PPV. О’Мэлли не становится звездой, он уже звезда», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Материалы по теме
Стерлинг обратился к болельщикам после досрочного поражения от О’Мэлли
Материалы по теме
Множество финтов и боксёрская техника. Как О’Мэлли избивает чемпионов
Множество финтов и боксёрская техника. Как О’Мэлли избивает чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023