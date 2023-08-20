О’Мэлли: знал, что нокаутирую Стерлинга, если он не повалит меня

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли заявил, что ожидал досрочной победы над Алджамейном Стерлингом, поединок с которым состоялся сегодня, 20 августа, в Бостоне (США). Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде.
«Многие люди говорили мне: «Я чувствую, что это произойдёт во втором раунде». Я ощущал то же самое, но не уверен, что говорил об этом. Я понимал, что поединок может закончиться так.
Моей главной целью было не дать ему повалить меня. Я знал, что если останусь на ногах, то нокаутирую его. Чем дольше я оставался на ногах, тем больше у меня было шансов на нокаут. Я понимал, что он смущается из-за того, что не может зацепиться за меня. Мне кажется, он был несколько самоуверенным, полагая, что может просто сделать шаг вперёд и схватить меня», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
- 20 августа 2023
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