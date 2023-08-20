О’Мэлли заявил, что травмировался за шесть недель до боя со Стерлингом
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что травмировался за шесть недель до поединка с соотечественником Алджамейном Стерлингом, из-за чего не смог проводить спарринги.
«Я не боролся шесть недель. У меня было мышечное растяжение, и я не мог бороться шесть недель и не мог спарринговать. Я должен был выступать в главном бою в Бостоне, поэтому отказываться было нельзя.
У меня было мышечное растяжение в районе рёбер. В каждом интервью перед этим боем я говорил, что это борьба за жизнь, я не могу позволить, чтобы меня повалили. Не знаю, из-за удара или напряжения, но было чертовски болезненно в один момент», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
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