О’Мэлли отказался отвечать на вопрос о возможности реванша со Стерлингом

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли не стал отвечать на вопрос о том, возможен ли его немедленный реванш с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 20 августа, на турнире UFC 292 и завершился победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.

«Он ведь переходит в полулёгкий вес? Весогонки слишком тяжелы… Он сказал, что хочет драться? Следующий вопрос», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с декабря 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.

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