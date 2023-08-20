О’Мэлли отказался отвечать на вопрос о возможности реванша со Стерлингом
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Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли не стал отвечать на вопрос о том, возможен ли его немедленный реванш с соотечественником Алджамейном Стерлингом.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 20 августа, на турнире UFC 292 и завершился победой О’Мэлли техническим нокаутом во втором раунде.
«Он ведь переходит в полулёгкий вес? Весогонки слишком тяжелы… Он сказал, что хочет драться? Следующий вопрос», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с декабря 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.
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