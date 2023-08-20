Сауль Альварес: я не люблю бокс и не смотрю бои

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес признался, что не интересуется боксом в свободное время и не хотел бы связывать с ним своё будущее.

«Я не люблю бокс. Мне не нравится бокс, мне нравится заниматься бизнесом. Я не люблю смотреть бои. Мне нравится тренироваться, участвовать в боях… Но у меня есть и другие занятия, если говорить о бизнесе. Я не вижу себя, делающим что-то в боксе», — сказал Альварес в подкасте Breakfast Club Power.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Альварес победил единогласным судейским решением британца Джона Райдера. 30 сентября в Лас-Вегасе (США) мексиканец проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против американца Джермелла Чарло.