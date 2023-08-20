Стерлинг оценил решение рефери остановить бой с О’Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал досрочную остановку поединка с соотечественником Шоном О’Мэлли, который состоялся сегодня, 20 августа, на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

Напомним, Стерлинг проиграл техническим нокаутом после серии добивающих ударов руками.

«Это отстой, не буду врать. Перед боем многое произошло, быстрое возвращение… Но я был рад сделать это. Никаких оправданий, Шон хорошо выступил.

Я знал, что он хорошо контратакует на отходе. Хороший удар… Я сделал шаг вперёд, и он воспользовался моментом, а я поплатился. Считаю, что поединок можно было продолжать, я перевернулся, чтобы подняться, и в тот момент, когда рефери вмешался, я был в порядке, но не могу на него злиться», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.