Сауль Альварес оценил шансы Спенса в реванше с Кроуфордом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о реванше именитых американцев Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Эррола Спенса (28-1, 22 KO), который может состояться в конце года.
Напомним, первый поединок бойцов прошёл в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.
«Кроуфорд был лучше в тот вечер. Если они сразятся снова, произойдёт то же самое. Кроуфорд лучший боец», — приводит слова Канело издание BoxingScene.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) и абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг), а также действующим абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
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