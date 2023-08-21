О'Мэлли — о победе над Стерлингом: ощущение, будто играю в видеоигру с читами

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли высказался по поводу своей победы в титульном поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.

Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

«У меня ощущение, что я играю в видеоигру с читами. Я собирался нокаутировать Алджо во втором раунде, у меня было предчувствие – так всё и вышло. Просто какое-то безумие», – сказал О'Мэлли на пресс-конференции после боя.

Победа в титульном поединке стала 17-й в карьере Шона О’Мэлли, также один бой американца завершился вничью, а единственное поражение новому чемпиону легчайшего веса нанёс эквадорец Вера на турнире UFC 252 15 августа 2020 года.