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Александр Усик победит в поединке с Дюбуа?

Александр Усик победит в поединке с Дюбуа?
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26 августа в Польше состоится боксёрский поединок между действующим обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, непобеждённым украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Александр Усик победит в поединке с Дюбуа?»

В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, Усик повторно победил звёздного британца Энтони Джошуа, нанеся ему третье поражение в карьере. 26 августа во Вроцлаве (Польша) украинец проведёт обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа.

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