Усик признался, что использовал свой бой с Чисорой в качестве приманки для Джошуа

Спустя чуть более года после своей второй победы над Энтони Джошуа Александр Усик подтвердил мнение о том, что он использовал специальную тактику для привлечения американца на поединок с ним.

Джошуа и Усик провели два поединка в 2021 и 2022 годах. Украинец вышел победителем в обоих боях, сначала завоевав, а затем защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Первый бой с Джошуа был лишь третьим для Усика в супертяжёлом весе, он вышел из тяжёлого дивизиона и стал абсолютным чемпионом. В новом для себя дивизионе украинец сначала сразился с Чаззом Уизерспуном в Чикаго и победил нокаутом в седьмом раунде, после чего в октябре 2020 года на «Уэмбли» одержал победу над Дереком Чисорой.

Говоря с Дев Сахни для The Lowdown, Усик сказал, что люди думали, что Чисора добился большего успеха, чем кто-либо, против него. Затем Сахни выдвинул теорию о том, что Усик «играл в опоссума» против Чисоры, чтобы заманить Джошуа на первый бой пары за большие деньги в Джидде. Его спросили, есть ли в этом доля правды.

«Да, всё именно так», — ответил на это Усик.

Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно: