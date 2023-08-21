Усик признался, что использовал свой бой с Чисорой в качестве приманки для Джошуа

Спустя чуть более года после своей второй победы над Энтони Джошуа Александр Усик подтвердил мнение о том, что он использовал специальную тактику для привлечения американца на поединок с ним.
Джошуа и Усик провели два поединка в 2021 и 2022 годах. Украинец вышел победителем в обоих боях, сначала завоевав, а затем защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.
Первый бой с Джошуа был лишь третьим для Усика в супертяжёлом весе, он вышел из тяжёлого дивизиона и стал абсолютным чемпионом. В новом для себя дивизионе украинец сначала сразился с Чаззом Уизерспуном в Чикаго и победил нокаутом в седьмом раунде, после чего в октябре 2020 года на «Уэмбли» одержал победу над Дереком Чисорой.
Говоря с Дев Сахни для The Lowdown, Усик сказал, что люди думали, что Чисора добился большего успеха, чем кто-либо, против него. Затем Сахни выдвинул теорию о том, что Усик «играл в опоссума» против Чисоры, чтобы заманить Джошуа на первый бой пары за большие деньги в Джидде. Его спросили, есть ли в этом доля правды.
«Да, всё именно так», — ответил на это Усик.
Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно:
- 21 августа 2023
-
13:07
-
12:57
-
12:52
-
11:54
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:37
-
07:50
-
00:55
-
00:11
- 20 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:06
-
22:57
-
22:04
-
21:34
-
21:11
-
20:58
-
20:05
-
19:31
-
19:09
-
18:55
-
18:11
-
17:42
-
17:29
-
16:34
-
15:36
-
14:12
-
13:05
-
12:08
-
11:14