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О'Мэлли предложил Сехудо научить его защищаться от тейкдаунов

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли пошутил в социальных сетях над экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Генри Сехудо, если хочешь, чтобы я научил тебя защите от тейкдаунов в ММА, приезжай в Пеорию», — написал О'Мэлли в социальных сетях.

Напомним, на прошедших выходных О'Мэлли одержал победу в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Сехудо же свой поединок Стерлингу проиграл раздельным судейским решением.

28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок.

Грузинский боец перед боем занимал в рейтинге легчайшего веса UFC первое место. В прошлом бою Двалишвили одержал победу над российским бойцом Петром Яном 11 марта.