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Наоя Иноуэ начал переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Наоя Иноуэ начал переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), в настоящий момент удерживающий титулы WBC и WBO во втором легчайшем дивизионе (до 55,3 кг), начал переговоры с чемпионом WBA/IBF филиппинцем Марлоном Тапалесом (37-3, 19 KO), сообщает издание BoxingScene.

Переговоры ещё далеки от завершения, но ожидается, что в случае договорённости поединок состоится в декабре в Токио (Япония).

Напомним, Иноуэ завоевал титулы в июле, досрочно остановив в восьмом раунде американца Стивена Фултона (21-1, 8 KO).

Тапалес стал чемпионом мира в апреле, по итогам 12 раундов одолев раздельным судейским решением узбекского олимпийца Муроджона Ахмадалиева (11-1, 8 KO).

Ранее Сауль Альварес включил Иноуэ в тройку лучших бойцов мира.

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