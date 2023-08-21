Цзю — о лишении Чарло титула: если захочет вернуть, пусть принесёт три других

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю, готовящийся стать полноценным чемпионом мира после боя Сауля Альвареса и Джермелла Чарло в сентябре, высказался о решении Всемирной боксёрской организации (WBO) лишить американца титула.

«Это глупость. Я должен был подраться с ним полтора года назад, а после у него был дедлайн. Правила есть правила. Должна же быть справедливость. Нельзя задерживать дивизион, это неправильно. Если он захочет вернуть этот пояс, пусть принесёт три других, потому что мне нужны все четыре», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Цзю нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) мексиканца Карлоса Окампо.