Волкановски назвал сроки возвращения после операции
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски рассказал о восстановлении после плановой операции на локте, которую он перенёс в июле.
«Я уже могу немного работать. Пока не наношу удары локтём, но буду. Я остаюсь в форме, тренируюсь и делаю всё, что необходимо. Хочу вернуться до конца года. Я хочу реванш с Исламом, но он выступит в октябре, и я хотел бы подраться перед этим. Не хочется ждать до начала следующего года. Если и ждать, то Ислама, но я бы этого не хотел. Так что, Илия, продолжай говорить. Мне это нравится», — сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC 290, Волкановски победил техническим нокаутом в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.
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