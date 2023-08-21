Волкановски назвал сроки возвращения после операции

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски рассказал о восстановлении после плановой операции на локте, которую он перенёс в июле.

«Я уже могу немного работать. Пока не наношу удары локтём, но буду. Я остаюсь в форме, тренируюсь и делаю всё, что необходимо. Хочу вернуться до конца года. Я хочу реванш с Исламом, но он выступит в октябре, и я хотел бы подраться перед этим. Не хочется ждать до начала следующего года. Если и ждать, то Ислама, но я бы этого не хотел. Так что, Илия, продолжай говорить. Мне это нравится», — сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC 290, Волкановски победил техническим нокаутом в третьем раунде мексиканца Яира Родригеса.