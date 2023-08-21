«Я молился и думал: неужели так будет всю жизнь?» Усик рассказал о детстве

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал о своём детстве.

«Правда, я помогал маме с папой, я убирал за коровами, давал им есть и пас их… Простая жизнь? Знаете, когда я был в поле, а ближайшее село было за 20 километров, и пас коров, я молился и думал: «Неужели я буду всю жизнь вот так работать?» Я этого не хотел. Я работал и думал о каком-то великом будущем, загранице, мечтал стать певцом или известным футболистом.

На тот момент я помогал своим родителям, работавшим на двух-трёх работах для того, чтобы у меня была еда и одежда. И то время, когда я был пастухом, закалило меня. Сейчас я не боюсь ни одной работы», — сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.