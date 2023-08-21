«Этот бой останется со мной до конца жизни». Усик высказался о потере отца

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) высказался о потере своего отца, ушедшего из жизни в 2012 году.
«Самый тяжёлый бой в карьере? Потеря моего отца. Это человек, который всегда говорил мне, что у меня получится. Я очень по нему скучаю и знаю, что если бы он был со мной сегодня, то радовался тому, что я достиг, радовался бы времени со своими внуками.
Боксёрские бои не забываются, они как бы отходят на второй план. А этот поединок, потеря отца, я веду каждый день. Я хотел бы увидеть его ещё раз, но это невозможно. Этот поединок останется со мной до конца жизни, и причина заключается в том, что я так и не увидел его после победы на Олимпийских играх. Когда я вернулся домой, он уже был в деревянном ящике», — сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.
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