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Джо Роган: легчайший вес UFC – это переулок убийц

Джо Роган: легчайший вес UFC – это переулок убийц
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о положении легчайшего дивизиона (до 61 кг) организации после титульного поединка между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

«Что за дивизион! Эта весовая категория – переулок убийц. Это действительно так. Я полагаю, что Алджамейн останется и попытается провести реванш, хотя кто знает, там есть Мераб [Двалишвили], его одноклубник, Марлон Вера может подраться за титул. Пётр Ян проиграл Шону О’Мэлли очень близким решением, и он всё ещё на охоте. Очень, очень интересные бои за титул», — сказал Роган в эфире ESPN.

Ранее Пётр Ян заявил о желании провести реванш с О’Мэлли, выигравшему у него на турнире UFC 280 в октябре 2022 года.

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