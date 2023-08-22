Боец, побеждавший Анкалаева в UFC, заявил, что россиянин должен биться за пояс

Шотландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Пол Крэйг, встречавшийся в клетке престижнейшего промоушена мира с Магомедом Анкалаевым, считает, что россиянин должен сразиться с чехом Иржи Прохазкой за вакантный титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

«Я знаю, считается, что Перейра проиграл в последнем бою, но есть ещё Анкалаев. Анкалаев – тот парень, которого все боятся, и я был бы рад увидеть Анкалаева против Прохазки.

Я не считаю, что средневес, поднявшийся в полутяжёлый дивизион, должен драться за титул после такой победы над Яном Блаховичем. Да ладно вам, он не может пройти вне очереди, там стоят люди! Как мне, это должен быть поединок Анкалаева и Прохазки», — сказал Крэйг в интервью YouTube-каналу The Schmo.