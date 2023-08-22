Александр Усик: с уважением отношусь к Дюбуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением оь обладателе пояса WBA World Даниэле Дюбуа (19-1, 18 КО), с которым 26 августа проведёт бой во Вроцлаве.

«С уважением отношусь к нему. Некоторые люди в интернете что-то недооценивают. Я к каждому своему оппоненту отношусь с большим уважением.

Это претендент и мне нужно выполнить то, что стоит передо мной. Если он претендует – мне нужно с ним отбоксировать. Я не собираюсь ни от кого бегать или искать какие-то удобные для себя моменты. Я не очень считаюсь с критикой или мнением других людей, но если так нужно, то это нужно просто сделать.

Не могу сказать, что сильно за ним следил, но с какого-то момента, не помню, с кем он боксировал, я смотрел его поединки и с кем он боксирует. Я понимал, что, возможно, когда-нибудь мне с этим парнем придётся драться», — приводит слова Усика Frank Warren“s Queensberry Promotions.