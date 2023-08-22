Чендлер: я готов драться с Макгрегором хоть завтра

Боец UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался по поводу возможного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я могу драться с ним завтра. Я готов драться завтра. Думаю, что каждый день всё меняется со временем и обстоятельствами. Где мы сейчас, где мы будем после боёв, где мы будем на следующей неделе после следующих боёв, где мы будем после титульного боя в октябре — всё постоянно меняется. О сроках я пока не задумывался. У меня в голове есть свободная дата, о которой я пока рассказывать не буду, но мы обсудим этот вопрос с Макгрегором, когда освободимся», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

Последний бой Майкла Чендлера завершился поражением от Дастина Порье в результате удушения. Два последних боя Конор Макгрегор также провёл против Порье и проиграл оба раза, получив во втором из них перелом ноги. Чендлер и Макгрегор должны встретиться в бою как наставники команд из шоу The Ultimate Fighter.