Сехудо с точностью предсказал действия О'Мэлли во время боя со Стерлингом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал несколько советов Алджамейну Стерлингу перед его поединком с Шоном О'Мэлли на UFC 292 в минувшие выходные, о чём стало известно из просочившихся в интернет сообщений.
Triple C правильно предсказал, что О'Мэлли будет много двигаться, но при этом полагал, что Шон не сможет долго контролировать центр октагона. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях также посоветовал Стерлингу не терять бдительности и не поддаваться на обманки О'Мэлли:
«Он будет контрить тебя или двигаться как сумасшедший. У него нет способности держаться в центре октагона. Придерживайся своего плана, прижимай его к клетке — это лёгкий бой.
В первую очередь не забывай о защите, держи руки вверху и соблюдай дистанцию. Неважно, как ты закрываешься. Он будет опасен в начале первого и второго раундов. И ещё одно: не реагируй на его феки. Он начинает игру именно так», — говорится в сообщении Сехудо.
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