Никита Цзю: я хочу причинить боль Брубейкеру и его семье

Австралийский боксёр Никита Цзю, один из сыновей прославленного боксёра Кости Цзю, резко выступил на пресс-конференции перед боем со своим следующим оппонентом, Джеком Брубейкером.
«Я просто говорил ему: «Это будет твой выход на пенсию, твой последний раз в спорте, так что наслаждайся им». Сказал ему: «Я — твоя смерть с косой». Мне приятно чувствовать, что я завершу его карьеру. Вот почему на мне сейчас капюшон. Я чувствую себя смертью с косой, направляю энергию. Мне просто нужна коса, а я уже здесь.
Я намерен избить его до такой степени, что его жена не захочет, чтобы он возвращался в спорт. Чтобы он, оглядываясь на своего ребёнка, думал, что не может снова заставлять сына проходить через такие страдания. Вот такую боль я хочу причинить ему и его семье. Не буду категоричен, но эти вещи приходят мне в голову. Мне плевать на его семью, плевать, что происходит в его голове. Это индивидуальный вид спорта, и я хочу нанести ему как можно больше вреда», — приводит слова Цзю с пресс-конференции перед предстоящим боем Fox Sports Australia.
- 22 августа 2023
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