Иан Мачадо Гарри: Чимаев — соперник моей мечты, я хочу подраться с этим чёртовым волком

Ирланский боец UFC в полусредней весовой категории Иан Мачадо Гарри рассказал о своём бое мечты, назвав желаемого соперника, которым стал шведский боец Хамзат Чимаев.

«Выбирая место мечты, где я хочу, чтобы проходил мой бой, я назову «3Arena» в Дублине, Ирландия, они никогда не проведут бой на «Croke Park». Соперником моей мечты бы Хамзат Чимаев, потому что все говорят о нём, как будто он злодей, но тогда я приложу к нему руку, если он такой плохой человек, которого все боятся. Я собираюсь показать свою силу всему миру. Он бы соперником моей мечты в бое в Ирлании. Я хочу подраться с этим чёртовым волком. Мне нужен этот злой, я хочу быть самым большим злодеем на планете. Многие считают, что это именно но он, но позвольте мне заткнуть ему и рот, и мы посмотрим, что произойдёт», — сказал Мачада Гарри Sportingpost.

В своём последнем бое ирландец одолел Нила Магни согласно единогласному решению судей.