Майк Тайсон — о Джейке Поле: я фанат людей, которые знают, как пристроить свою задницу

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории рассказал о своей симпатии к британскому блогеру-боксёру Джейку Полу в очередной документальном фильме Netflix «Untold: Jake Paul the Problem Child».
«Послушайте, он сделал для бокса больше, чем некоторые из чемпионов. Я фанат людей, которые знаю, как пристроить свою задницу. Это те парни, на которых я равняюсь. Поэтому мы должны поддерживать этого яркого парня, потому что он спасает бокс, пока продолжает драться. Он просветлённый, понимаете, о чём я? Он тронут богом. У него есть свет.
Моё эго хочет сказать так много вещей, но в реальности он с братом [Логаном] очень помогают боксу. Они делают бокса снова живым. Он был практически умирающим видом спорта, потому что UFC надрали на задницы, а теперь у нас есть youtube-боксёры. Бокс набирает 25 миллионов просмотров. Бокс возвращается благодаря боксёрам из youtube», — сказал Майк в сериале Netflix.
Последним боем Джейка Пола был боксёрский поединок против бойца UFC Нейта Диаза, в котором британец одержал победу.
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