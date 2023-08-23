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Абсолютная чемпионка мира по боксу подписала контракт с PFL

Абсолютная чемпионка мира по боксу подписала контракт с PFL
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32-летняя британка Саванна Маршалл, становившаяся абсолютной чемпионкой мира по боксу в средней и в первой средней весовых катерогиях, сообщила о подписании контракта с Лигой профессиональный бойцов (PFL).

«Я размышляла над этой идеей в течение многих лет, потому что в какой-то момент казалось, что женский бокс не развивается. В прошлом я немного занималась джиу-джитсу и ММА и сейчас я считаю, что PFL, одна из курпнейших организаций ММА, поможет подняться мне на новый уровень. Мне предоставилась возможность, которая не могла бы возникнуть всего два года назад», — приводит слова Маршалл ESPN US.

Американская бойцовская организация PFL была основана в 2012 году и перезапущена под текущим названием в 2017.

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