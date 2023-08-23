«Не сравнивайте муху со слоном. Мухи долго не живут». Кремлёв — о World Boxing

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о новой организации World Boxing, добивающейся признания Международного олимпийского комитета.

«Не сравнивайте муху со слоном. Мухи долго не живут. Практически все остались в IBA. А некоторые грязные гиены, спортивные чиновники, которые почему-то думают, что они решат судьбу национальной федерации и спортсменов, приняли такое решение. Сегодня спортсмены выкидывают их из их кресел и возвращаются в IBA. Единственная организация, которая по всему миру развивает бокс – это IBA. Она помогает спортсменам и тренерам, развивает бокс и предлагает лучшие турниры. Кроме неё, никто этого не делает. Все остальные хотят зарабатывать, снимать сливки.

Я до этого говорил, что мы всех грязных спортивных функционеров, которые пытаются разрушить бокс, очистим. Мы поставили фильтр, который даёт максимально чистую воду», — сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 26 августа в подмосковном Серпухове во дворце спорта «Надежда» состоится вечер бокса «Ночь чемпионов IBA»