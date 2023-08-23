О'Мэлли рассказал, как он собирается достичь статуса Макгрегора

Новоиспечённый чемпион UFC Шон О'Мэлли рассказал, как он собирается достичь уровня ирландского бойца Конора Макгрегора.
«Я хорошо помню, как однажды сказал в интервью, что стану больше, чем Конор Макгрегор. Я получил за это кучу дерьма в свой адрес. В интернете было много высказываний, мол, да ладно, чувак, это нереально.
Но я так не считал. Просто знал, что должен делать то, что делал до сих пор, а именно нокаутировать своих соперников, показывать зрелищные выступления, и тогда я добьюсь своего.
Думаю, есть пара способов достичь статуса Макгрегора. Очевидно, что защищать пояс – это один из способов. Также я мог бы подняться в полулёгкий вес.
Но я не пытаюсь подраться с Волкановски. Надеюсь, он встретится с Топурией. Если Илия победит Волка, я бы с удовольствием поднялся в этот дивизион и подрался с Топурией. Также меня интересует поединок с Джервонтой Дэвисом», — приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.
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