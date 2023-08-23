«Это странно». Усик высказался по поводу боя между Фьюри и Нганну

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) дал комментарий по поводу поединка между британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что для Тайсона Фьюри это лёгкие деньги. Для меня это выглядит немного странно. Парень, который является чемпионом WBC в тяжёлом весе, вместо того, чтобы драться с парнем из первой десятки, вдруг выбирает себе в соперники бойца из UFC. Для Нганну это круто. Но для Тайсона Фьюри — нет. Ваше восприятие и моё восприятие отличаются. Вы относитесь к нему как к шоу, я отношусь к нему как к спортсмену», — приводит слова Усика BoxingScene.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: