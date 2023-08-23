Марлон Вера рассказал, как он победит Шона О'Мэлли

Эквадорский боец Марлон «Чито» Вера рассказал, как будет проходить его поединок с британцем Шоном О'Мэлли.

«Буду избивать его как сумасшедший. В этот раз моей целью будут не только его ноги. Я сломаю ему руки, лицо и рёбра.

Я просто прикончу его. Он думает, что я буду бить его только ногами, но нет. Я умею драться. Я готов встать напротив тебя и рубиться», – приводит слова Веры Sportskeeda.

Перед титульным боем Шон О’Мэлли называл потенциальный бой с Верой самым громким из всех возможных вариантов, потому что поединок станет реваншем. В прошлом бою нового чемпиона легчайшего веса и эквадорца, состоявшемся на турнире UFC 252 в августе 2020 года, сильнее оказался Вера, он победил техническим нокаутом.