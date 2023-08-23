Стерлинг: я проиграл, но в первом раунде дрался отлично

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу своего поражения в титульном поединке с Шоном О'Мэлли.

«Здорово осознавать, что тебе звонят не только после побед, что есть люди, которые переживают, когда у тебя наступают тёмные времена.

Хотя в эмоциональном плане я не могу это назвать тёмным временем. Если бы меня деклассировали, я даже не знал бы, что мне делать и как всё исправить. Но сейчас стакан наполовину полон. Да, я проиграл, но в первом раунде дрался отлично», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.

Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: