Стерлинг: я проиграл, но в первом раунде дрался отлично
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался по поводу своего поражения в титульном поединке с Шоном О'Мэлли.
«Здорово осознавать, что тебе звонят не только после побед, что есть люди, которые переживают, когда у тебя наступают тёмные времена.
Хотя в эмоциональном плане я не могу это назвать тёмным временем. Если бы меня деклассировали, я даже не знал бы, что мне делать и как всё исправить. Но сейчас стакан наполовину полон. Да, я проиграл, но в первом раунде дрался отлично», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.
Поражение в бою с О’Мэлли стало для 34-летнего Стерлинга первым с 2017 года, когда он проиграл нокаутом бразильцу Марлону Мораесу на UFC Fight Night 123.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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