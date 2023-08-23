«Тренируюсь по системе Шлеменко». Рофаль — про бой с Чурчаевым

1 сентября в Москве пройдёт турнир бойцовской лиги «Наше Дело». В главном событии вечера выступит российский боец смешанных единоборств из Омска Артём Рофаль. Его соперником станет Шовхал Чурчаев.

«Я тренируюсь по системе Александра Павловича Шлеменко, показываю неплохой результат. Для меня важно, что он участвует в моей подготовке, меня это очень сильно мотивирует. Теперь мне нужно выйти клетку против Шовхала Чурчаева и забрать своё. Шовхал максимально конкурентный соперник, у нас будет жёсткая битва», — сказал Рофаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Рофаль — ученик Александра Шлеменко. В 2022 году, за день до чемпионского боя в поп-ММА промоушене «Наше Дело», он был избит Чурчаевым и его друзьями в одной из московских гостиниц.