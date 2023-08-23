Никита Цзю прокомментировал победу в поединке с Брубейкером

25-летний австралиец Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, прокомментировал свою победу в поединке с соотечественником Джеком Брубейкером.

«Это был идеальный тест для моего первого PPV-боя. Джек — крепкий боец, я наносил ему много сильных ударов, но он отвечал мне. Надо отдать ему должное, он потряс меня ударом с правой и вообще стал идеальным испытанием для меня. Честно говоря, меня это даже раздражало. Я пытаюсь выйти на мировой уровень, и спасибо вам за поддержку. Не могу выразить словами, что это значит для меня», — сказал Цзю после боя.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. До этого последний бой он провёл в мае. Тогда он встречался с австралийцем Бенджамином Боммбером и победил нокаутом в первом раунде.