Брубейкер: Никита Цзю — это воин, бьёт как лошадь

Австралийский боксёр Джек Брубейкер дал комментарий по поводу своего поражения в поединке с Никитой Цзю.

«Честно, мне никогда не причиняли боли на ринге, но Никита был к этому очень близок. Я чувствовал нечто иное, не то, что бывало раньше. Это воин, у него крепкое телосложение, и он крутой боец, а бьёт как лошадь. Было приятно разделить с ним ринг», — сказал Брубейкер после боя.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. До этого последний бой он провёл в мае. Тогда он встречался с австралийцем Бенджамином Боммбером и победил нокаутом в первом раунде.