Брубейкер: Никита Цзю — это воин, бьёт как лошадь
Поделиться
Австралийский боксёр Джек Брубейкер дал комментарий по поводу своего поражения в поединке с Никитой Цзю.
«Честно, мне никогда не причиняли боли на ринге, но Никита был к этому очень близок. Я чувствовал нечто иное, не то, что бывало раньше. Это воин, у него крепкое телосложение, и он крутой боец, а бьёт как лошадь. Было приятно разделить с ним ринг», — сказал Брубейкер после боя.
В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. До этого последний бой он провёл в мае. Тогда он встречался с австралийцем Бенджамином Боммбером и победил нокаутом в первом раунде.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2023
-
17:28
-
16:53
-
16:40
-
16:32
-
16:30
-
15:38
-
14:35
-
13:37
-
13:00
-
12:27
-
12:19
-
11:30
-
11:05
-
10:58
-
10:57
-
10:54
-
10:15Умар Кремлёв рассказал о конфликте с МОК Эксклюзив
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
08:15
-
00:28
- 22 августа 2023
-
23:15
-
22:22
-
22:01
-
21:13
-
20:43
-
20:16
-
18:52
-
18:02
-
16:43
-
16:11
-
15:41
-
15:31
Партнерский контент