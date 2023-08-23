Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты над Брубейкером
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал очередную победу сына Никиты Цзю на боксёрском ринге.
Напомним, сегодня, 23 августа, Никита встретился с австралийцем Джейком Брубейкером (17-4-2, 8 KO), одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде.
«Бой есть бой, ожидать что-то тут…Главное, победа. Я ещё внимательно не смотрел поединок, не было возможности. Сейчас как раз старший сын прислал хайлайты, просмотрим», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Никите Цзю 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в марте 2022 года и провёл в общей сложности семь поединков, во всех одержав победы (шесть – досрочно).
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