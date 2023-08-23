«Не трогайте мой пояс». Чарло выступил против решения WBO лишить его титула

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло выступил против решения Всемирной боксёрской организации (WBO) лишить его титула, который перейдёт к австралийцу Тиму Цзю.
Напомним, ранее WBO обязала Чарло провести защиту против Цзю до сентября, однако он подписал контракт на поединок с другим соперником.
«Напишите в WBO и скажите, чтобы мне вернули мой пояс и не трогали его. Скажите, чтобы не трогали мой пояс», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.
Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) Чарло сразится за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) с мексиканцем Саулем Альваресом.
Ранее в интервью американец заявил, что решение WBO не изменит его неформальный статус лидера дивизиона.
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