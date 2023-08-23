«Это всё, что у тебя есть?» Хабиб рассказал, что говорил Гэтжи в бою на UFC 254

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о последнем выступлении в карьере.

Напомним, в октябре 2020 года на турнире UFC 254 Нурмагомедов победил удушающим приёмом во втором раунде американца Джастина Гэтжи.

«Он бьёт как грузовик, но была одна вещь, которая его подламывала. Он ударил меня, я помню, что это был правый апперкот и левый хук, лучшая его атака в бою, и я сказал: «Это всё, что у тебя есть, брат?» Я говорил с ним в клетке.

В конце первого раунда он начал уставать, и я сказал ему: «Это смена часовых поясов, ты прилетел в Абу-Даби за неделю до боя, а я здесь уже месяц». Я знаю, каково это. Неделю после приезда я не могу спать. Я спал всего пару часов в день и уставал на тренировках. Я знал, что этот парень приземлится в субботу и будет драться через неделю, в пик смены часовых поясов», — сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.