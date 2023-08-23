Стерлинг заявил о желании провести реванш с О’Мэлли, Ян ответил

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил о желании провести реванш с соотечественником Шоном О’Мэлли в 2024 году.

«Реванш в 2024 году. Игра сантиметров. Я вернусь», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Сообщение не обошло стороной бывшего соперника Стерлинга, россиянина Петра Яна, иронично ответившего на него.

«Договорились», — написал Ян.

Напомним, первый поединок Стерлинга и Яна состоялся в марте 2021 года на турнире UFC 259 и завершился победой американца из-за дисквалификации соперника (запрещённый удар коленом). Реванш состоялся в апреле 2022-го на UFC 273, и на этот раз Стерлинг победил раздельным судейским решением.

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