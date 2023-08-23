Гилберт Бёрнс заявил о желании сразиться с Порье в полусреднем весе
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Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразильский ветеран Гилберт Бёрнс (22-6) заявил о желании провести поединок со звёздным американским легковесом Дастином Порье (29-8), ранее намекавшим на возможную смену дивизиона.
Бёрнс опубликовал эмодзи «мужчина с поднятой рукой» на вопрос Порье, с кем он должен сразиться в следующем поединке.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 291, Порье проиграл нокаутом во втором раунде в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.
Бёрнс в мае на турнире UFC 288 победил единогласным решением звёздного американского ветерана Хорхе Масвидаля, объявившего о завершении профессиональной карьеры после выступления.
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