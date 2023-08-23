«Он был одним из лучших». Хабиб назвал соперника в UFC, выведшего его на новый уровень

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о поединке в организации, который вывел его на новый уровень.

«В MMA есть уровни. Мне было 23 года, у меня был всего один бой в UFC, и я во второй раз в жизни увидел клетку. Когда я соревновался в России, там был ринг.

Я дрался с 29-летним парнем, 14-м номером рейтинга. У него было 17 боёв в UFC, и он был одним из лучших на тот момент, Глейсон Тибау. Это был очень тяжёлый поединок для меня, я победил единогласным решением, и этот бой поднял меня на новый уровень. Потому что я бросил ему вызов, мы разделили клетку, я победил и вышел на другую ступень», — сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.