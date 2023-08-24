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«Я был рождён с этим». Хабиб сказал, что отличает чемпионов от обычных бойцов

«Я был рождён с этим». Хабиб сказал, что отличает чемпионов от обычных бойцов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал, по его мнению, качество, которое отличает знаковых бойцов.

«Я видел немало боёв и могу сказать, что множество парней ломаются ещё до того, как выходят в клетку. Хотя в зале они звери. Но когда приходит время, и 16-20 тысяч людей смотрят на них… они не могут сиять, потому что не справляются с эмоциями.

Это очень тяжело, потому что множество вещей происходит в вашей голове. Как я справлялся с этим? Я не могу точно ответить. Я считаю, что вы должны родиться с этим. Вы можете тренироваться, стать опытным, но если у вас нет этого менталитета, вы сломаетесь», — сказал Нурмагомедов в подкасте PBD Podcast.

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